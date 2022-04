22 aprile 2022 15:12

Ucraina, i cimiteri si riempiono ogni giorno di nuove tombe di soldati e civili

Ogni giorno che passa, in Ucraina i cimiteri si riempiono sempre più di nuove tombe delle vittime del conflitto. Vittime di entrambe le parti, vittime che spesso vengono usate anche come forma di propaganda. E così se nell'area di Kiev, dove l'Onu ha parlato apertamente di esecuzioni di civili da parte delle forze armate russe e di possibili crimini di guerra, sulle fosse vengono deposti fiori e fotografie, nella regione di Lugansk i separatisti hanno creato un memoriale "per non dimenticare e per non perdonare" e istituito un "Giorno della memoria per le vittime dell'aggressione ucraina".