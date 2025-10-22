Logo Tgcom24
RAID RUSSO

Ucraina, colpito un asilo a Kharkiv: feriti diversi bambini FOTO

I piccoli sono stati evacuati e una persona è morta, secondo Ukrainska Pravda

22 Ott 2025 - 11:50
