25 febbraio 2022 14:23

Ucraina, cittadini in coda per donare sangue per i militari feriti

Cittadini ucraini in coda per donare sangue per i militari feriti. "Abbiamo soldati feriti in ospedali che richiedono donazioni di sangue, per favore unitevi e donate il vostro sangue", era stato l'appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.