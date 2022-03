04 marzo 2022 18:57

Ucraina, pesanti bombardamenti su Borodyanka: molte le vittime civili

Abitazioni civili sono state colpite dalle bombe russe a Borodyanka, a circa 70 chilometri da Kiev in Ucraina. Bbc ha riferito di aver verificato i video diffusi sui social media, in cui si vedono edifici residenziali distrutti descritti da testimoni oculari come bombardati. Ancora non chiaro il numero delle vittime tra i civili.