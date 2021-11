13 novembre 2021 12:41

Turchia, la "guerra delle banane": 45 rifugiati espulsi per alcuni video in cui mangiavano il frutto in modo "provocatorio"

Il Dipartimento per l'Immigrazione di Turchia ha fatto sapere che 45 rifugiati verranno espulsi dal Paese a causa di video considerati "provocatori" diffusi sui social media. "Sono stati trasferiti in centri per la deportazione e si trovano attualmente sotto sorveglianza amministrativa" si legge in un comunicato del Dipartimento che non fa riferimento alla nazionalità delle persone che saranno espulse. Secondo la stampa internazionale, si tratta di siriani. I rifugiati detenuti sono stati identificati come gli autori di post sui social media in cui veniva fatta ironia su un cittadino turco che accusava i migranti siriani - appunto - di vivere nel lusso mentre i turchi soffrono per difficoltà economiche. In particolare, a fine ottobre era diventato virale un video in cui si vede un cittadino turco criticare una rifugiata siriana al mercato mentre acquista banane. "Io non posso nemmeno permettermene una, tu invece puoi comprare un chilo di banane!" dice l'uomo con tono accusatorio verso la ragazza. In reazione all'evento, erano stati diffusi sui social media numerosi video di rifugiati siriani che ironizzavano sull'accaduto ritraendosi mentre mangiavano banane.