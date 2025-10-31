Trump ristruttura anche il bagno della Casa Bianca

Donald Trump ci ha preso gusto e dopo aver abbattuto l'ala est della Casa Bianca per far spazio al suo mega salone delle feste ha deciso di dedicarsi ad un altro progetto di interior design: il bagno. "Ho ristrutturato il 'Lincoln bathroom' alla Casa Bianca", ha scritto il presidente americano su Truth con tanto di foto prima e dopo. "Era stato ristrutturato negli anni '40 in stile art déco con piastrelle verdi, del tutto inappropriato per l'epoca di Lincoln. L'ho rifatto in marmo lucido bianco e nero. Molto appropriato per l'epoca di Abraham Lincoln e sembra quasi quello originale", ha aggiunto.