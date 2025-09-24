Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 34
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Escalator gate

Trump bloccato sulla scala mobile dell'Onu: è polemica

24 Set 2025 - 09:28
34 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri