Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 7
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

il sopralluogo

Treni deragliati in Spagna, re Felipe e la regina Letizia visitano il "ground zero"

Oltre 41 vittime, presentate 43 denunce di scomparsa

20 Gen 2026 - 14:52
7 foto

Ti potrebbe interessare

spagna
incidente ferroviario
deragliamento

Sullo stesso tema