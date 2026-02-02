1 di 7
© Vall d'Hebron Barcelona Hospital
© Vall d'Hebron Barcelona Hospital
© Vall d'Hebron Barcelona Hospital

© Vall d'Hebron Barcelona Hospital

© Vall d'Hebron Barcelona Hospital

INTERVENTO RECORD

Carme, la donna spagnola salvata da un trapianto facciale

02 Feb 2026 - 15:33
7 foto
spagna
barcellona
trapianto