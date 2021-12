13 dicembre 2021 17:19

Tornado in Kentucky, la foto di una madre con figlio ritrovata a 200 chilometri di distanza

Quando Katie Posten è uscita sabato mattina dirigendosi verso la sua auto parcheggiata nel vialetto di casa a New Albany, in Indiana, ha notato che sul parabrezza c'era una vecchia foto. Era uno scatto in bianco e nero di una donna con il velo e un bambino in grembo, sul retro la scritta "Gertie Swatzell & JD Swatzell 1942". Posten ha subito pensato che potesse essere un cimelio proveniente da una delle case distrutte dai tornado che venerdì hanno messo in ginocchio il Kentucky, così ha pubblicato un post su Facebook e Twitter chiedendo aiuto per rintracciare i proprietari. Dopo alcune ore e tantissime risposte ha trovato un conoscente, scoprendo che la foto appartiene alla famiglia Swatzell di Dawson Springs, in Kentucky, a oltre 200 chilometri di distanza da casa sua. Gran parte della città è stata rasa al suolo dai tornado e la foto è stata trasportata dal vento insieme a diversi altri oggetti. Ora verrà rispedita ai proprietari. "E' sicuramente una di quelle cose, con tutto quello che è successo, che ti fa considerare quanto siano preziosi i ricordi, i cimeli di famiglia - ha detto Posten. - E mostra il potere dei social media: è stato incoraggiante che immediatamente ci siano state migliaia di risposte da parte di tante persone".