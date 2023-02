07 febbraio 2023 10:28

Terremoto in Turchia e in Siria tra edifici rasi al suolo e aiuti da tutto il mondo

I droni catturano immagini di distruzione nelle città della Turchia colpite dal terremoto. Anche le fiamme sono divampate in un porto nel sud-est del Paese, a Iskenderun. Da tutto il mondo arrivano squadre di soccorso per cercare di recuperare, in una disperata corsa contro il tempo, i sopravvissuti sotto le macerie