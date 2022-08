02 agosto 2022 12:46

"È tempo di trasferirsi in Russia": è polemica sul video dell'ambasciata russa in Spagna

Una sequenza di immagini, avvolte in un'atmosfera eterea. Quasi la promessa di una "vita perfetta" che attraverso la voce narrante l'ambasciata russa in Spagna rivolge direttamente ai cittadini europei. "Ottima cucina, balletto, architetture incredibili", ma anche "donne bellissime, no cancel culture e valori della tradizione".