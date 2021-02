Tempesta su New York, previsti fino a 60 centimetri di neve | Il sindaco: "Rimanete a casa"

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta di neve che si sta abbattendo sulla città. "I newyorkesi devono rimanere a casa, mantenere le strade libere per i veicoli di emergenza e lasciare che gli spazzaneve lavorino per tenerci al sicuro", ha sottolineato de Blasio. A causa della bufera "Orlena" (la più abbondante degli ultimi cinque anni) sono previsti da 45 a 60 centimetri di neve. Chiuse le scuole che faranno lezione online, cancellati anche gli appuntamenti per le vaccinazioni. Anche i voli sono stati tutti cancellati a partire già da domenica sera.