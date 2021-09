14 settembre 2021 15:57

"Tax the Rich", l'abito provocatorio di Alexandria Ocasio-Cortez al Met Gala

"Più tasse per i ricchi". E' il messaggio provocatorio che Alexandria Ocasio-Cortez ha scelto di lanciare proprio in uno degli eventi più glamour e blasonati di New York, il Met Gala. La deputata democratica, prima volta a una passerella del genere, ha indossato un abito bianco di Brother Vellies (realtà fondata dalla stilista immigrata di colore Aurora James) con la scritta rossa sul retro “Tax the Rich”. “Non possiamo semplicemente stare al gioco - ha dichiarato a Vogue Usa- ma dobbiamo sfidare alcune istituzioni".

Sui suoi canali social la Cortez, con un post dal titolo "Il mezzo è il messaggio" ha spiegato la sua presenza ai tanti detrattori che l'accusavano di essere ipocrita perché la partecipazione all'evento costa diverse centinaia di dollari. "I funzionari eletti di New York sono regolarmente invitati a partecipare al Met - ha scritto - a causa delle nostre responsabilità nella supervisione delle istituzioni culturali della nostra città che servono il pubblico. Ero uno dei tanti presenti. L'abito è preso in prestito".