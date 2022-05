29 maggio 2022 18:47

Strage in Texas, Joe e Jill Biden portano fiori al memoriale per le 21 vittime

Il presidente Joe Biden e la first lady Jill sono giunti a Uvalde, in Texas, dove hanno posto una corona di fiori al memoriale allestito nella Robb Elementary School in ricordo dei 19 bambini e delle due insegnanti uccisi nella strage consumata martedì. Ad accogliere la coppia presidenziale nella cittadina texana c'erano il governatore del Texas, Greg Abbott, con la moglie Cecilia, il parlamentare del Texas Tony Gonzales, il giudice della Contea, Bill Mitchell, e il sindaco di Uvalde, Don McLaughlin. Biden - spiega uno dei suoi consiglieri alla Cnn - "spera di poter trasmettere (alle famiglie delle vittime) empatia e comprensione per l'impossibile e orribile momento" che stanno vivendo. Il presidente, aggiunge il consigliere, "spera di poter offrire un po' di conforto, dove possibile".