26 giugno 2021 13:10

Stop mascherine all'aperto in Spagna, è festa per le strade

Dopo 401 giorni la prima ordinanza del governo spagnolo che aveva imposto l'utilizzo, a mezzanotte è ufficialmente entrata in vigore la revoca dell'obbligo di mascherina all'aperto. In tanti, da Madrid a Barcellona, si sono riversati in strada per festeggiare l'allentamento dell'uso delle mascherine, che restano obbligatorie al chiuso e nei luoghi affollati. Da lunedì cade l'obbligo della mascherina all'aperto anche in Italia.