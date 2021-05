05 maggio 2021 07:25

Steven Seagal incontra Maduro a Caracas... e lo omaggia con una katana

L'attore e produttore americano Steven Seagal ha incontrato martedì il presidente venezuelano Nicolas Maduro e, per l'occasione, gli ha regalato una spada da samurai. Vestito di nero e a volto scoperto, l'attore specializzato in arti marziali ha omaggiato Maduro, che indossava una mascherina chirurgica anti-Covid, con una katana.

Steven Seagal non è l'unica star ad aver fatto visita al presidente venezuelano: in passato a Caracas si sono fatti vedere infatti il calciatore Diego Armando Maradona, gli attori Sean Penn o Danny Glover, il regista Oliver Stone e la modella Naomi Campbell.

Per Steven Seagal non è la prima volta al cospetto di leader di livello internazionale dalla reputazione non limpidissima: l'attore è infatti noto anche per i suoi legami con Vladimir Putin, dal quale, nel 2016, ha ricevuto la cittadinanza russa.