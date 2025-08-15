Sosta di Putin a Magadan, la città con cui Anchorage ha sospeso il gemellaggio

Durante il suo viaggio verso Anchorage in Alaska per il summit con Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin si è fermato a Magadan, nell'Estremo oriente russo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa Interfax. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che nell'ambito di questa tappa c'erano in agenda incontri con il governatore regionale e una sosta per deporre fiori presso un memoriale della Seconda guerra mondiale che onora la cooperazione aeronautica fra Unione sovietica e Stati Uniti. Magadan è una scelta interessante per la tappa di Putin prima di proseguire per Anchorage e manda senz'altro un messaggio. Il sentimento nei confronti della Russia in Alaska si è raffreddato da quando Putin ha invaso l'Ucraina nel 2022: l'Assemblea di Anchorage ha votato all'unanimità la sospensione del gemellaggio trentennale con Magadan e l'Assemblea di Juneau ha inviato una lettera alla sua città gemellata Vladivostok esprimendo preoccupazione.