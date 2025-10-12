Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 4
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Speciale Il conflitto in Medioriente
Due anni dopo

Sopravvissuto al massacro del 7 ottobre, Roei Shalev si è tolto la vita

Roei Shalev era sopravvissuto alla strage del 7 ottobre 2023, in cui il 30enne aveva perso la fidanzata e un amico

12 Ott 2025 - 19:28
4 foto
ostaggi hamas
israele hamas guerra