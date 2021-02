Se i norvegesi non possono andare in montagna, la montagna va in città

Impianti sciistici chiusi? In tempo di pandemia non è un problema solo italiano. In Norvegia hanno cercato un modo per correre ai ripari venendo incontro ai cittadini di Oslo ai quali è vietato raggiungere le località sciistiche per non creare assembramenti: le autorità locali della capitale norvegese hanno deciso di trasportare grandi quantità di neve nel centro della città per creare delle piste da sci: a Torshovdalen Park spazio quindi per il fondo, lo snowboard e lo slittino per gli appassionati di tutte le età.