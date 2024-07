Scoperto a Cipro un tempio di 4mila anni fa

Una grande stanza dove un braciere illuminava giorno e notte un colossale monolite. Scoperto da una missione italiana, l'Erimi Archaeological Project dell'Università di Siena, riemerge a Cipro un tempio di 4mila anni fa, allestito all'interno di un laboratorio artigiano. "Il più antico spazio sacro mai ritrovato sull'isola" ha spiegato Luca Bombardieri, da 15 anni alla guida di questi scavi, svolti in collaborazione con il department of Antiquities of Cyprus e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tra le sorprese anche il cold case di una giovane, uccisa e murata nella sua piccola casa.