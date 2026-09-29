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Sei morti

Russia, le immagini del bombardiere Tu-95 precipitato

Il velivolo è capace di trasportare armi nucleari e spesso è utilizzato per lanciare missili da crocierain Ucraina

29 Set 2026 - 17:01
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