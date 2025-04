altri 14 feriti Rogo in un garage in Spagna, morti due vigili del fuoco

Due vigili del fuoco sono morti in un incendio scoppiato ad Alcorcon (Madrid) nel garage di un edificio, poi evacuato dalla polizia. Un terzo pompiere è in gravi condizioni in ospedale e altri 13 sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati assistiti dai servizi sanitari