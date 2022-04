25 aprile 2022 16:44

Ricompare in pubblico Alina Kabaeva, la compagna di Putin: parla a un evento davanti a uno sfondo pieno di "Z"

Alina Kabaeva, la compagna di Vladimir Putin e madre di almeno tre dei suoi figli, è riapparsa in pubblico a Mosca per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La trentanovenne ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica si è presentata a un evento a lei dedicato, "Alina festival", e ha parlato alle tv davanti a uno sfondo ricoperto di "Z", simbolo di sostegno alla Russia nella sua guerra contro Kiev. "Ogni famiglia ha una storia legata alla guerra", ha detto la compagna di Putin: "La ginnastica russa uscirà rafforzata da questo isolamento, vinceremo". L'evento sarà trasmesso i primi di maggio, nell'ambito delle manifestazioni per commemorare la vittoria della Russia contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale, che si celebra il 9 maggio. Una data che potrebbe anche essere un obiettivo temporale entro cui il Cremlino potrebbe voler annunciare un qualche tipo di vittoria in Ucraina.