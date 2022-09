14 settembre 2022 15:34

Regina Elisabetta, il feretro resterà per 4 giorni a Westminster Hall

Il feretro della regina Elisabetta II ha lasciato Buckingham Palace per essere portato a Westminster Hall, dove i resti della sovrana più longeva della storia britannica saranno esposti per 4 giorni all'ultimo omaggio di sudditi e ammiratori. La processione, accompagnata da militari in alta uniforme, è seguita da re Carlo III con gli altri reali di casa Windsor, fra cui i suoi due figli William e Harry. Una folla straripante si snoda lungo le strade del percorso nel cuore di Londra: a cominciare dal vialone del Mall, imbandierato con i vessilli dell'Union Jack.