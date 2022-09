08 settembre 2022 17:31

Regina Elisabetta, non solo etichetta: ecco alcuni suoi fuoriprogramma immortalati dai fotografi

La vita della Regina Elisabetta è stata tutta un cerimoniale. Nelle uscite ufficiali tutto doveva essere programmato per evitare qualsiasi imbarazzo. Eppure gli "incidenti" di percorso non sono mancati. Ecco una carrellata di pose bizzarre in cui la Regina Elisabetta è stata immortalata dai fotografi ufficiali. Una folata di vento, un incontro inaspettato o magari qualche battuta un po' spinta dell'amato principe Filippo. Ecco le foto.