09 settembre 2022 12:25

Regina Elisabetta, la sua passione sconfinata per i cavalli

La passione più grande che ha accompagnato Elisabetta II nei suoi 70 anni di regno è stata quella per i cavalli. È stata lei in prima persona ad allevare un purosangue del quale è sempre stata molto gelosa e attenta. Un amore tanto forte che uno degli eventi sportivi principali del Regno Unito è proprio la Royal Ascot, la giornata di corse in suo onore per la quale imponeva un rigido codice di abbigliamento che prevede l'utilizzo di un cappello. Una manifestazione alla quale è mancata solo in due occasioni: nel 2020 perché, a causa della pandemia di Covid-19, l'evento si è svolto a porte chiuse e nel 2022 per problemi di mobilità della sovrana che l'hanno costretta a non presenziare. Sua Maestà era anche abilissima e perfettamente istruita ad andare a cavallo e lo ha fatto fino alla fine, anche a costo di "disubbidire" alle raccomandazioni dei medici che negli ultimi mesi le avevano consigliato di cessare la pratica equestre. Una delle ultime foto ufficiali che la regina ha voluto diffondere a giugno è proprio un'immagine di lei in sella.