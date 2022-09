08 settembre 2022 20:42

Regina Elisabetta: il primo comunicato di Sua Maestà, il Re Carlo III

Buckingham Palace ha pubblicato la prima dichiarazione ufficiale del nuovo Re, Carlo III. "Una dichiarazione di Sua Maestà il Re: La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la scomparsa di un'amata Sovrana e di una Madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il Paese, nei Reami e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamento, io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta".