09 settembre 2022 15:30

Regina Elisabetta, 96 colpi di cannone sparati in tutto il regno

Colpi di cannone sono stati sparati in tutto il Regno Unito, da Londra a Belfast, in omaggio alla regina Elisabetta II, spentasi a 96 anni. I 96 spari sarebbero risuonati, in particolare nella capitale a Hyde Park e alla Torre di Londra, ma anche nel sito preistorico inglese di Stonehenge e nell'enclave di Gibilterra, nel sud della Spagna, in riferimento all'età del monarca.