Ratti "volanti" a Los Angeles? Uno precipita sul tavolo di un ristorante

Pausa pranzo a Los Angeles durante la vacanza in città. Seduta al tavolo di un ristorante, Alisha Kent Norman da Houston (in Texas) è pronta a ordinare il pasto dal menù quando all'improvviso un ratto precipita dal soffitto sul suo tavolo. Panico all'interno del locale, con il grosso topo che si fingeva morto, finché il direttore del ristorante non l'ha catturato. La turista texana ha postato le prove dell'imprevisto su Facebook e la notizia ha fatto il giro del mondo. "Non sono arrabbiata, ma sicuramente non tornerò in quel posto", ha riferito la donna ai media locali, mentre il titolare tentava di giustificarsi: "Arriva da un cantiere vicino"