25 novembre 2022 15:13

Putin incontra gruppo di madri dei militari: "Non credete a fake news su internet"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto un incontro con le madri dei militari coinvolti nell'operazione militare speciale in Ucraina. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", l'incontro è stato organizzato in occasione di Festa della mamma. Il titolare del Cremlino ha osservato che per queste donne, la festa è associata a sentimenti di ansia e preoccupazione. A detta di Putin, solo i partecipanti all'operazione speciale capiscono che tipo di lavoro sia e quanto sia pericoloso. "Per coloro che hanno perso il figlio... voglio che sappiate che io personalmente, l'intera leadership del Paese, condividiamo questo dolore, comprendiamo che nulla può sostituire un figlio, la perdita di un figlio, soprattutto per una madre, a cui dobbiamo la nascita di questo figlio, che questo figlio lo ha cresciuto e nutrito", ha detto Putin durante l'incontro. Vladimir Putin ha invitato a non credere a tutte le "false notizie, inganni e menzogne" diffuse attraverso Internet. "Ci sono molti attacchi informativi" perché "l'informazione è anche un'arma di combattimento" che è diventata più efficace con le tecnologie moderne, ha affermato Putin.