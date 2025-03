Putin... alla Zelensky: per la prima volta lo zar di Russia appare in mimetica

Putin come Zelensky? Mentre il presidente ucraino non ha mai tolto l'uniforme militare indossata tre anni fa all'inizio del conflitto, neanche fuori dal suo Paese e al cospetto di capi di Stato e persino Trump alla Casa Bianca gliel'ha fatto notare, il numero uno della Federazione ha vestito per la prima volta la mimetica e così si è mostrato in pubblico. E lo ha fatto per un'occasione di particolare significato per la Russia. Putin, infatti, in qualità di Comandante in capo dell'esercito nelle sue funzioni di presidente della Federazione, lo ha voluto fare durante la visita, la prima in assoluto, alle truppe impegnate nella controffensiva per espellere le forze ucraine presenti nella regione di Kursk dall'agosto. A riceverlo è stato il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov, secondo il quale l'esercito di Kiev è circondato e viene "distrutto metodicamente". I comandi militari russi hanno anche affermato che è stato liberato finora l'86% del territorio occupato e 24 insediamenti solo negli ultimi cinque giorni. Putin, sempre mostrandosi in mimetica, ha parlato alla nazione dal punto di comando del gruppo di truppe Kursk, rivendicando, dunque, i successi delle forze russe nella regione, che - a suo dire - sarà presto completamente liberata.