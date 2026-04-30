Nuova provocazione di Trump all'Iran, su Truth lo Stretto di Hormuz diventa "Stretto di Trump"

Continua il botta e risposta tra Iran e Usa sullo Stretto di Hormuz. Il presidente Usa Donald Trump continua a provocare Teheran sul social Truth. Il tycoon ha ricondiviso una mappa dello Stretto di Hormuz ribattezzato come Stretto di Trump, con tanto di piccole petroliere battenti bandiera americana intente ad attraversarlo. Dall'altra parte, in un clima sempre di tensione, in occasione della Giornata nazionale iraniana del Golfo Persico, la Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei ha ribadito che: "L'unico posto per gli Usa nel Golfo Persico è in fondo al mare". Sottolineando, inoltre, che la "nuova gestione" dello Stretto da parte di Teheran "porterà calma e progresso". Intanto il prezzo del petrolio resta stabilmente sopra i 100 dollari al barile.