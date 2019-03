Proteste in Algeria, notte di cortei contro il presidente Bouteflika

Notte di proteste in Algeria, dove migliaia di manifestanti sono scesi in piazza contro il presidente Abdelaziz Bouteflika. La contestazione è scattata dopo l'annuncio di Bouteflika di candidarsi nuovamente per il quinto mandato presidenziale. Sui social, gli attivisti hanno pubblicato numerosi video che mostrano i dimostranti nelle strade mentre scandiscono slogan contro l'esecutivo. Durante il corteo non ci sono stati momenti di tensione con le forze di sicurezza.