Protesta pro-Pal a Londra, polizia esegue arresti di massa

Sono almeno 200 le persone arrestate dalla polizia britannica per essersi riunite a Londra, di fronte a Westminster, in segno di protesta contro la recente, contestatissima, decisione del governo laburista di Keir Starmer d'inserire nella lista nera delle "organizzazioni terroristiche" Palestine Action: gruppo pro-Pal noto per azioni di disobbedienza civile e per imbrattato aerei militari in un recente blitz in una base inglese, ma mai coinvolta in alcun atto concreto di violenza contro le persone. I manifestanti hanno esibito cartelli con su scritto "Io mi oppongo al genocidio (imputato a Israele a Gaza, ndr), io sostegno Palestine Action". Una dichiarazione di solidarietà sufficiente a far scattare l'accusa di violanzione della legge britannica sul terrorismo (Terrorism Act), per l'appoggio dichiarato a una sigla messa al bando. Scotland Yard si è impegnata a sottoporre a fermo e a incriminare tutti i partecipanti all'iniziativa.