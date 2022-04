10 aprile 2022 17:34

Presidenziali in Francia, i candidati al voto nel giorno del primo turno

Il presidente Emmanuel Macron è andato a votare per il primo turno delle presidenziali in Francia a Le Touquet, nel nord del Paese, dove ha incontrato i passanti durante una passeggiata in spiaggia con la moglie Brigitte. La candidata per il Rassemblement National, Marine Le Pen, ha votato a Hénin-Beaumont. Nelle immagini anche altri candidati nella corsa all'Eliseo