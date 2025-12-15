Logo Tgcom24
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

a bordo 40 giovanissimi

Precipita un autobus in Colombia, almeno 16 morti tra gli studenti in gita

Bilancio ancora provvisorio dell'incidente stradale avvenuto nei pressi del municipio di Segovia, nel nordest del Paese, lungo una strada che collega Medellin alla costa

15 Dic 2025 - 09:28
4 foto

E' di almeno 16 morti il bilancio ancora provvisorio di un incidente stradale avvenuto in Colombia, nei pressi del municipio di Segovia, nel nordest del Paese, lungo una strada che collega Medellin alla costa. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, un autobus che trasportava un gruppo di 40 studenti tra i 16 e 18 anni è uscito di strada per cause ancora sconosciute precipitando in un dirupo di diverse decine di metri. Il numero delle vittime è stato confermato dal governatore della regione di Antioquia, Andrés Julián Rendón, che ha precisato che almeno 19 studenti feriti sono ricoverati in due centri medici delle vicine località di Segovia e Remedios.

