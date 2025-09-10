Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 3
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

le immagini

Polonia, detriti di un drone russo colpiscono abitazione

 I servizi di soccorso hanno comunicato che non ci sono feriti

10 Set 2025 - 10:07
3 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri