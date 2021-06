14 giugno 2021 17:37

Polonia, centinaia in coda per vedere sbocciare il fiore "cadavere"

L'odore ricorda un cadavere o una carcassa in decomposizione e questo sicuramente non lo rende ideale per un regalo. L'aro titano o aro gigante, originario dell'isola di Sumatra, in Indonesia, e ormai in via di estinzione, è infatti il fiore meno profumato al mondo. Centinaia di persone, nel giardino botanico di Varsavia, hanno atteso ore per assistere alla sua fioritura, rara e assolutamente imprevedibile. L'Amorphophallus titanum cresce in natura solo nelle foreste pluviali dell'isola, dove è in pericolo a causa della deforestazione. La prima fioritura fuori Sumatra risale al 1889 ai Royal Botanical Gardens di Londra.