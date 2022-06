15 giugno 2022 12:34

Pericolo mine, evacuate le spiagge di Odessa: bagnanti fatti allontanare dai militari

Quarta città più popolosa in Ucraina, prima dell'invasione russa nel Paese, Odessa era una meta turistica rinomata per il mare. Dallo scoppio del conflitto, però, tornare alla normalità è impossibile. Ed ecco allora che anche la balneazione diventa "off limits". Proprio nelle scorse ore, alcuni agenti di polizia hanno evacuato le spiagge di Odessa per un potenziale pericolo di mine.