01 marzo 2022 17:34

Per zittire Zelensky i russi attaccano le torri tv a Kiev: diverse vittime tra i civili

Colpita a Kiev la zona dove si trova la torre della tv. Molti canali hanno smesso di funzionare. Poco tempo prima il ministero della difesa russo aveva preannunciato attacchi 'mirati' contro obiettivi nella capitale ucraina. In una dichiarazione rilasciata nel pomeriggio, funzionari russi hanno affermato che le loro forze si stanno preparando a lanciare "attacchi di alta precisione" contro "centri tecnologici del servizio di sicurezza ucraino e il 72° centro di PsyOps (guerra psicologica) a Kiev". "Esortiamo i cittadini ucraini che vengono utilizzati dai nazionalisti per compiere provocazioni contro la Russia, così come i residenti di Kiev che risiedono vicino alle stazioni di collegamento a lasciare la loro casa", aggiunge la dichiarazione. Funzionari hanno affermato che gli attacchi vengono effettuati per "prevenire attacchi di informazioni contro la Russia". Ma anche per togliere un canale di trasmissione dei propri messaggi al presidente Zelensky. Nell'attacco si segnalano diverse vittime tra i civili.