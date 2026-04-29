Passaporti Usa in "edizione limitata" con il ritratto di Donald Trump

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America ha approvato un'edizione limitata di passaporti con il volto - e la firma - di Donald Trump, in occasione del 250esimo anniversario dalla nascita della nazione. Scelta, quest'ultima, che vedrà il tycoon come il primo presidente vivente nella storia a comparire su un documento ufficiale di viaggio. Il progetto, in discussione da mesi, prevede una tiratura tra i 25mila e i 30mila esemplari che saranno disponibili a Washington poco prima del quattro luglio, giorno in cui viene celebrata la festa dell'Indipendenza. Il passaporto commemorativo verrà rilasciato automaticamente a chi ne farà richiesta di persona nella capitale. Chi vorrà il formato standard, invece, dovrà presentare domanda online o in altri uffici.