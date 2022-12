12 dicembre 2022 17:52

Parigi, Brigitte Macron e Olena Zelenska mano nella mano sulle scale dell'Eliseo

Mano nella mano e di corsa sulle scale dell'Eliseo, a Parigi, prima degli scatti di rito. Brigitte Macron e Olena Zelenska, rispettivamente mogli dei presidenti di Francia e Ucraina, si mostrano sorridenti ai fotografi, facendo trapelare tra loro un grande feeling. La premiere dame ha ricevuto la first lady ucraina per discutere degli aiuti per la ricostruzione degli ospedali nel Paese in guerra e dell'accoglienza dei piccoli ucraini in Francia. Le due donne sono intervenute alla vigilia di un doppio convegno a Parigi sugli aiuti d'urgenza da fornire all'Ucraina nel cuore dell'inverno e sull'impegno delle aziende francesi per la ricostruzione del Paese. "Hanno fatto un aggiornamento sull'operazione Cigogne, che ha permesso l'accoglienza dei bambini ucraini malati di cancro in Francia e sui 20mila bambini che frequentano la scuola in Francia" dall'inizio dell'intervento russo il 24 febbraio, ha detto l'entourage di Macron. "Hanno discusso anche della fondazione che la signora Zelenska ha lanciato" per raccogliere aiuti umanitari e consentire la ricostruzione degli ospedali nell'Ucraina orientale, è stato precisato.