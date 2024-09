Parigi 2024, rimossi i 5 cerchi olimpici dalla Torre Eiffel

I cinque cerchi olimpici installati sulla Torre Eiffel da giugno per celebrare i Giochi di Parigi 2024 sono stati rimossi dal monumento. Ora il Comune di Parigi intenderebbe sostituirli con una struttura più leggera, e permanente fino al 2028. I cinque anelli con i colori che rappresentano ognuno un continente, che misurano 29 metri di lunghezza e 15 di altezza, erano stati collocati tra il primo e il secondo livello dell'iconica struttura in ferro. Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo avrebbe voluto mantenerli sulla Torre Eiffel fino ai Giochi del 2028 a Los Angeles, nonostante l'opposizione dei discendenti del suo creatore, Gustave Eiffel. Ma sembra che i cinque cerchi dal peso di trenta tonnellate non fossero stati progettati per resistere alle condizioni climatiche invernali, il che ha portato alla loro rimozione.