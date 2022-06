03 giugno 2022 17:00

Papa Francesco fa coniare una medaglia per la pace in Ucraina: il ricavato aiuterà i profughi

"Papa Francesco attraverso l'Ufficio di commercializzazione Filatelica e Numismatica farà consegnare un'esclusiva medaglia d'argento da 50 euro per aiutare l'Ucraina". Lo riferisce l'ambasciata ucraina presso la Santa Sede. Su una faccia della medaglia è rappresentato il simbolo della pace, con una colomba e un ramoscello d'ulivo e la preghiera a "Gesù nato sotto le bombe di Kyiv". Sull'altro lato una donna tiene per mano un bambino, dietro un anziana trascina un trolley e insieme si allontanano dalle macerie di una città distrutta dalle bombe. Le autrici dell'opera sono Orietta Rossi e Daniela Longo. L’intero ricavato della vendita delle medaglie sarà devoluto per opere di beneficenza in favore del popolo ucraino.