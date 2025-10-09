Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 3
© Telegram
© Telegram
© Telegram

© Telegram

© Telegram

Accordo in Egitto

Pace tra Hamas e Israele, la gioia dei mediatori tra abbracci e strette di mano

09 Ott 2025 - 01:24
3 foto