Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia l'attore premio Oscar Sean Penn per il suo supporto. "Sean, grazie: grazie a te sappiamo cosa significa essere un vero amico dell'Ucraina. Sei stato al fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno della guerra su larga scala", ha scritto il presidente ucraino sul proprio profilo X. "Questo è vero ancora oggi", ha aggiunto Zelensky, specificando che "sappiamo che continuerai a stare al fianco del nostro Paese e del nostro popolo". Penn non ha presenziato alla cerimonia di premiazione della notte degli Oscar 2026 preferendo recarsi in Ucraina. E' stato premiato dall'Academy per la terza volta per il suo ruolo nel film "Una battaglia dopo l'altra".