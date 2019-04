Notre-Dame, scalatori coprono la cattedrale per proteggerla dalla pioggia

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Per evitare nuovi danni causati dall'imminente pioggia, alcuni scalatori stanno cercando di coprire Notre-Dame con dei teli protettivi. L'incendio del 15 aprile ha infatti causato un crollo parziale del soffitto a volta e gli architetti temono che i temporali possano causare ulteriori collassi. "La priorità è impermeabilizzare la cattedrale", ha detto l’architetto capo dei restauri, Philippe Villeneuve, alla televisione francese BFMTV. Le famose vetrate a rosone sono già state coperte con materiale protettivo. La copertura sarà solo temporanea, in attesa che la struttura che fungerà da “ombrello” per la cattedrale fino alla fine dei lavori di ristrutturazione sia pronta.