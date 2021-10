05 ottobre 2021 16:06

Nobel a Parisi, l'omaggio degli studenti della Sapienza: "It's coming Rome"

Ai Nobel come agli Europei. "It's coming Rome. Congratulazioni Giorgio". Così gli studenti dell'Istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma hanno voluto rendere omaggio a Giorgio Parisi, premiato con il Nobel per la Fisica per le sue ricerche sui sistemi complessi. Lo striscione è apparso in università dopo l'annuncio del riconoscimento. Parisi è professore ordinario di Fisica Teorica nell'ateneo romano.