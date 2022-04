04 aprile 2022 22:40

New York Times: immagini satellitari smentiscono la Russia sulle atrocità a Bucha

Quanto sostenuto da Mosca su Bucha non sarebbe vero. E' quanto emerge da un'analisi condotta dal New York Times, secondo il quale molti civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo della cittadina ucraina. Quando alcune delle immagini satellitari sono emerse, Mosca ha spiegato che i civili erano stati uccisi dopo che le sue truppe avevano lasciato la località. Un video girato il 2 aprile, evidenzia sempre il New York Times, mostra vari corpi in strada e le immagini satellitari fornite da Maxar Technologies rivelano che alcuni di questi erano lì findall'11 marzo.